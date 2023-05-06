"Чарівна скрипка" Фединой покорила зрителей: украинская синхронистка завоевала "серебро" на КМ

Сборная Украины завоевала первую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию. Украинка Марта Федина продолжает собирать награды на международных турнирах.

Во французском Монпелье начался второй этап Кубка мира по артистическому плаванию. Второй соревновательный день принес награду в копилку сборной Украины.

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Украинская артистическая пловчиха Марта Федина выступила в соло технической программы. Ее выступление под композицию "Волшебная скрипка" покорил симпатии судей и зрителей. В итоге украинка набрала 264,1833 балла.

Золотые награды достались Юкико Инуи из Японии, а "бронза" испанке Айрис Тио.

Видео выступления Марты Фединой

Результат в соло технической программы

1. Юкико Инуи (Япония) – 282,2583 балла

2. Марта Федина (Украина) – 263,3083

3. Айрис Тио Касас (Испания) – 254,6542

Напомним, что на первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию Марта Федина выиграла "золото" в техническом соле.