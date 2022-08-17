Россиян нужно отстранить от спорта на всю жизнь, – синхронистка Федина

Украинские синхронистки триумфально выступили на чемпионате Европы в Риме. "Сине-желтые" получили на турнире 8 золотых наград и выиграли медальный зачет.

Федина: Нужно пожизненное отстранение

Украинская синхронистка Марта Федина, имеющая в своем активе 6 золотых медалей ЧЕ-2022, поделилась мнениями об отстранении россиян от мирового спорта.

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Спортсменка рассказала, что у нее есть чувство, что санкции против российских атлетов могут смягчить. Она подчеркнула, что FINA затягивала решение об отстранении представителей стран-агрессора.

"FINA – одна из последних спортивных международных организаций, отказавшая в участии россиянам и белорусам на соревнованиях. Во многих федерациях это сделали сразу, а FINA очень долго тянула с этим решением. Но мы все время им писали.

Наша тренер Светлана Саидова писала им письма, потому что она является членом FINA. Мы постоянно отмечали организацию в наших постах в инстаграмме. В итоге россиян таки отстранили. Не могу сказать, что мы очень сильно рады, потому что это такое событие, которое должно было произойти", – сказала синхронистка.

Синхронистка подчеркнула, что спортсменов из России нужно навсегда отстранить от международной арены.

Было очевидно, что их следует отстранить от всех соревнований. И я считаю, что не в год, а на всю жизнь. Что они делают с нашей страной, людьми семьями, детьми, я не представляю… Это очень слабое наказание – нужно пожизненное отстранение, по моему мнению,

– заявила Федина.

Триумфальное выступление украинских синхронисток в Риме

Украинки выиграли 8 золотых наград и победили в медальном зачете.

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