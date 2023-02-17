Украинку Марту Федину признали лучшей синхронисткой 2022 года в Европе

Европейская лига плавания (LEN) назвала лучших спортсменов по итогам 2022 года. Украинка Марта Федина стала лучшей синхронисткой. А еще три украинца заняли вторые места в своих номинациях.

Европейская лига по плаванию свои награды вручает с 2008 года на основе голосования национальных федераций. Однако в 2022 году лучших спортсменов определяли и с помощью голосования болельщиков. И сразу пять украинцев и украинок были среди претендентов на победу в своих номинациях.

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Лучшей синхронисткой в 2022 году в Европе была признана Марта Федина. Она получила 60,61% голосов (второй результат среди всех номинаций) Ведь 2022 год оказался достаточно успешным в ее карьере.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии Марта Федина завоевала пять наград: два "золота" и "серебро" (в составе команды), а также два "серебра" (за сольные выступления).

А через месяц 20-летняя харьковчанка собрала шесть золотых наград континентального первенства в Италии – две индивидуальных и четыре командных.

В общей сложности у Марты Фединой есть 11 золотых наград чемпионата Европы за карьеру.

Украинцы были близки к наградам и в других номинациях. София Лискун стала второй в голосовании за лучшую прыгунью в воду – 25,94% голосов, в то время как у победительницы из Италии Кьяры Пеллакани – 28,29%.

У мужчин среди прыгунов в воду в первой тройке сразу двое украинцев – Алексей Середа стал вторым, а Кирилл Болюх – третьим.

Еще одна украинка Антонина Вышиванова стала второй в голосовании за лучшую спортсменку в хайдайвинге.