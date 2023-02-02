Нант – Марсель 0:2

Голы: Жоау Виктор, 57 (автогол), Унаи, 90+2.

На среду, 1 февраля, в чемпионате Франции был вынесен матч 21 тура Лиги 1. В одном из центральных поединков дня Марсель играл на выезде с Нантом, пишет 24 канал.

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Неплохой тайм от Малиновского

Украинец нанес два опасных удара с далекого расстояния. Первый парировал вратарь, а после второго со штрафного мяч пролетел близко со штангой.

Впрочем, до перерыва Марсель счет не открыл, поэтому тренер провел ряд замен по перерыву. Малиновский уступил место на поле Гендуге и гости отличились.

Вернее, забил-то соперник, но в свои ворота. Это Жоау Виктор неудачно попытался помешать Ундеру пробить. У Нанта было несколько моментов, но Марсель добил соперника в компенсированное время.

Конкурент Руслана впечатляет в первом же матче

Героем момента стал марокканец Аззедин Унаи, перешедший зимой с Анже и являющийся конкурентом Малиновского по позиции. Хавбек красивым финтом накрутил оппонента и реализовал выход один на один с кипером.

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Таким образом, Марсель не проиграл уже десятый матч подряд, причем девять из них выиграв. Учитывая потерю очков от Ланса в параллельной игре (0:1 от Ниццы), провансальцы вышли на второе место в турнирной таблице.

Она дает право на прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Первым же идет ПСЖ, имеющий пятиочковый гандикап над Марселем. Свой следующий матч подопечные Тудора проведут дома 5 февраля против Ниццы.

Видеообзор матча Нант – Марсель:

Ренн – Страсбург 3:0

Голы: Гуири, 3, Гуири, 21, Дуэ, 51

Также свою вторую игру за Страсбург отыграл и Эдуард Соболь. Украинец вышел с первых минут против крепкого Ренна, борющегося за выход в Лигу чемпионов.

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К сожалению, достойного сопротивления будущему сопернику Шахтера в ЛЕ команда из Эльзаса не смогла оказать. Дубль Гуири и гол Дуэ принесли Ренну победу.

Соболь же отыграл 88 минут. Это поражение стало для команды вторым подряд, из-за чего подопечные Ле Скорне опустились в зону вылета (18 место). До спасительной позиции уже четыре балла.