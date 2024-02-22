Момент истины для Шахтера: стартовый состав "горняков" на битву с Марселем

Главный тренер Шахтера Марино Пушич определился со стартовой одиннадцаткой на матч против Марселя. Поединок на "Велодроме" начнется в 22:00.

В четверг, 22 февраля, Шахтер проведет ответный матч против Марселя в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок соперников завершился боевой ничьей 2:2.

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Накануне поединка тренерский штаб Шахтера определился со стартовым составом. По сравнению с первым матчем Марино Пушич сделал одну смену: в центре защиты Бондаря сменит Ракицкий.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ШАХТЕРА: Резник – Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Эгиналду, Сикан.

Состав Шахтера на матч с Марселем / ФК Шахтер

Напомним, что за два дня до поединка Марсель произвел изменения на тренерском мостике. В отставку был отправлен Дженнаро Гаттузо. Поэтому на поединок против "горняков" Марсель выведет Жан-Луи Гассет. По мнению Мирона Маркевича, смена тренера может пойти на пользу "провансальцам".

Прямая трансляция матча Марсель – Шахтер состоится на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.