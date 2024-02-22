Дальше без Украины: Шахтер завершил еврокубковую кампанию поражением в Марселе – видео

Донецкий Шахтер провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Марселя. В выездном поединке решалась еврокубковая судьба "горняков".

Марсель – Шахтер – 3:1

Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81 – Судаков, 12, пен

В четверг, 22 февраля, во Франции на стадионе "Оранж Велодром" состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором местный Марсель принимал донецкий Шахтер. От результата встречи зависела путевка в 1/8 финала турнира.

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Шахтер вылетел из Лиги Европы

Первыми забили "горняки". На 11-й минуте Клосс сбил Эгиналду в штрафной площади и рефери без раздумий указал на 11-метровую отметку. К "точке" подошел Георгий Судаков, который развел мяч и голкипера в разные стороны.

Видео гола Судакова

Впрочем, еще до перерыва Марсель отыгрался. На экваторе первого тайма хозяева поля перехватили мяч после обрезки Конопли, Арит отпасовал на свободного Обамеянга, а звездный габонец реализовал выход один на один, став лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы.

Видео гола Обамеянга

К сожалению, в тайме втором Марсель забил еще дважды и оформил выход в следующую стадию. Сначала на 74-й минуте Сарр после заброса точно пробил в угол из района 11-тиметровой отметки, а затем Кондогбия поставил финальную точку, сделав счет 3:1 в пользу "провансальцев".

Видео гола Сарра

Видео гола Кондогбия

На этом еврокубковая история "горняков" в сезоне 2023/24 завершена. Шахтер был единственным украинским клубом, который дошел до стадии плей-офф в этом еврокубковом сезоне.