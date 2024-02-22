Шахтер едет в ад: Марсель продал почти рекордное количество билетов на матч Лиги Европы

Игра между Марселем и Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы обещает стать рекордной для стадиона "Велодром". Французский клуб реализовал уже более 90% билетов.

Сегодня, 22 февраля, состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 2023-2024. В одной из встреч участие примет украинский Шахтер, который сыграет на выезде против Марселя.

Следите с нами Марсель – Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча 1/16 финала Лиги Европы

Будет аншлаг

Провансальский клуб славится активной поддержкой фанатов на стадионе "Велодром". Не станет исключением и игра против Шахтера, которая станет дебютной для нового тренера Марселя Жана-Луи Гассе.

Французские СМИ сообщают, что клуб уже продал 62 тысячи билетов на матч против дончан. В общем арена "Велодром" вмещает 67300 зрителей и является второй по величине во Франции после "Стад-де-Франс".

Рекорд посещаемости стадиона был установлен в феврале прошлого года во время матча против ПСЖ (65894 посетителя). Поэтому вполне вероятно, что к вечеру матч Марсель – Шахтер станет самым посещаемым для "Велодрома" за всю историю.

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Как сыграли в первом матче

Напомним, что первая игра между командами проходила в Гамбурге и завершилась со счетом 2:2. Марсель дважды выходил вперед благодаря голам Обамеянга и Ндиайе.

Впрочем Шахтер находил в себе силы сравнять счет. Сначала забил Матвиенко, а в компенсированное время ничью для "горняков" вырвал Эгиналду. Победитель пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

. Онлайн матч Марсель – Шахтер в Украине можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.