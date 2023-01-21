Малиновский чуть не сломал стойку ворот соперника: традиционная пушка со штрафного – видео

Марсель 20 января сыграл против Ренна в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Руслан Малиновский был близок, чтобы впервые отличиться в футболке "провансальцев".

Украинский легионер начал поединок в стартовом составе Марселя. Был у Руслана свой шанс открыть счет результативных действий в новой команде.

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Это мог быть лучший гол сезона во Франции

Уже на 10-й минуте "провансальцы" получили право на штрафную с дальней дистанции. Стандарт доверили пробивать Малиновскому, неоднократно в течение своей карьеры отмечавшегося из-за пределов штрафной соперников.

На этот раз удача была не в пользу Руслана. Украинский полузащитник зарядил свою пушку, но попал в штангу. Казалось, что еще немного и Малиновский бы погнул каркас ворот Ренна. Прекрасный мог бы выйти первый гол украинца в футболке новой команды.

Видео штрафной Малиновского

Единственный гол в матче определил участника 1/8 финала Кубка Франции. На 59-й минуте Маттео Гендузи вывел Марсель вперед и в следующую стадию кубкового турнира.

Марсель минимально обыграл Ренн – 1:0.

Малиновский провел на поле весь матч. Этот поединок стал для украинца уже третьим в футболке "провансальцев". Пока Руслан еще не отличался результативными действиями.

Напомним, что 9 января 2022 года Марсель объявил об аренде Руслана с обязательным правом выкупа в Аталанты.

28 января Малиновский получит еще один шанс впервые забить в футболке новой команды. В этот день Марсель примет в Лиге 1 Монако.