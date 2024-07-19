Его обвиняли в изнасиловании: экс-тренер Шахтера подписал бывшую звезду Манчестер Юнайтед

Роберто Де Дзерби имеет амбициозные планы в Марселе. Его первым трансфером стал талант Манчестер Юнайтед, у которого дела в АПЛ не пошли из-за личного скандала.

Летнее трансферное окно в футболе набирает обороты. Активно усиливаться планирует французский Марсель, который в прошлом сезоне занял аж 8 место в Лиге 1.

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Звездный новичок Марселя

Новым тренером команды стал экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби. А теперь провансальцы оформили первый громкий трансфер этим летом.

Марсель объявил о подписании скандального вингера Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. "Красные дьяволы" получили за своего воспитанника 26 миллионов евро.

Контракт с 22-летним вингером подписан до лета 2029 года. Прошлый сезон Мейсон провел в Хетафе в аренде, оформив 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах.

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Скандал с Гринвудом

Отметим, что в начале 2022 года Гринвуд попал в громкий скандал. Форварда Манчестер Юнайтед обвинили в изнасиловании своей девушки Харриет Робсон.

В интернет попала аудиозапись, на которой слышно, что Мейсон добивался секса в грубой форме. Из-за этого футболист был арестован, а Манчестер Юнайтед отстранил его от команды.

Позже англичанин был оправдан. При этом Мейсон до сих пор встречается с Харриет, которая его и обвинила в изнасиловании. Более того, в середине июля 2023 года Гринвуд и Робсон объявили о рождении ребенка.