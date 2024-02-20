Марсель объявил преемника Гаттузо, который дебютирует в матче Лиги Европы против Шахтера

Французский Марсель переживает далеко не лучший период в своей истории. Что привело к ротациям на тренерском мостике "провансальцев".

Бывший клуб Руслана Малиновского 20 февраля попрощался с Дженнаро Гаттузо, который возглавлял команду с сентября 2023-го года. Итальянский тренер недоработал свой контракт до его полного окончания в конце этого сезона-2023/2024, а досрочно покинул пост.

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Опытный тренер возглавил "провансальцев"

В тот же день Марсель официально объявил преемника Гаттузо. Им стал 70-летний французский специалист Жан-Луи Гассет, который ранее возглавлял сборную Кот-д'Ивуара.

Во французском клубе не сообщают никаких деталей контракта с бывшим коучем африканской национальной команды.

Отметим, что на место главного тренера "провансальцев" СМИ сватали не только Гассета. Также среди фамилий были бывший наставник ПСЖ Кристоф Галтье и экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Дебютный матч Гассета у руля Марселя придется на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера, который состоится уже 22 февраля во Франции.

Напомним, что в первом поединке команды расписали боевую ничью 2:2 в немецком Гамбурге.

Что известно о Жане-Луи Гассете