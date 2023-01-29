Не тот результат, к которому стремились, – Малиновский разочарован ничьей с Монако

Марсель 28 января принимал Монако в центральном матче 20-го тура французской Лиги 1. Команды не определили победителя встречи, а Руслан Малиновский снова не забил за новую команду.

Ничья 1:1 принесла обеим командам по одному очку, но и Марсель, и Монако надеялись на победу в этом поединке. Руслан Малиновский, отыгравший 86 минут, прокомментировал мировую свою новую команду в домашнем матче.

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Малиновский: Но мы бились до конца

29-летний украинский полузащитник в своем инстаграмме признался, что ничья 1:1 это не тот результат, который хотела достичь его команда в игре против Монако. Руслан поблагодарил болельщиков за поддержку.

Не тот результат, к которому стремились, но мы дрались до конца. Благодарю Велодрома и наших фанатов за невероятную поддержку. Вперед, Марсель,

– написал Малиновский.

За этот поединок Руслан получил одну из лучших оценок в составах обеих команд по версии WhoScored. Он уступил только одноклубникам Таварешу и Санчесу, который, к слову, стал лучшим футболистом матча, а также центрбеком Монако Марипану.

После очной встречи Марсель и Монако продолжают идти рядом в турнирной таблице. Клуб Малиновского опережает соперника на пять очков и замыкает тройку лидеров. В активе Марселя 43 балла. В Монако – 38 пунктов и четвертая позиция.

Напомним, что 9 января Марсель объявил об аренде с обязательным правом выкупа у Аталанты Малиновского. Ожидается, что клуб из Бергамо получит за украинца 10 миллионов евро. За новую команду Руслан провел уже четыре матча, в которых пока не отличался результативными действиями, а только заработал желтую карточку.

1 февраля Марсель дома примет Нант в рамках 21-го тура французской Лиги 1.