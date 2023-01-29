Нічия 1:1 принесла обом командам по одному очку, але і Марсель, і Монако сподівались на перемогу у цьому поєдинку. Руслан Маліновський, який відіграв 86 хвилин, прокоментував мирову своєї нової команди у домашньому матчі.

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Маліновський: Але ми бились до кінця

29-річний український півзахисник у своєму інстаграмі зізнався, що нічия 1:1, це не той результат, який хотіла досягнути його команда у грі проти Монако. Руслан подякував уболівальникам за підтримку.

Не той результат, якого прагнули, але ми билися до кінця. Дякую Велодрому та нашим фанатам за неймовірну підтримку. Вперед, Марсель,

– написав Маліновський.

Цікаво, що за цей поєдинок Руслан отримав одну з найкращих оцінок у складах обох команд за версією WhoScored. Він поступився лише одноклубникам Таварешу та Санчесу, який, до слова, став найкращим футболістом матчу, а також центрбеку Монако Маріпану.

Після очної зустрічі Марсель та Монако продовжують йти поруч у турнірній таблиці. Клуб Маліновського випереджає суперника на 5 очок та замикає трійку лідерів. В активі Марселя 43 бали. Натомість у Монако – 38 пунктів та четверта позиція.

Нагадаємо, що 9 січня Марсель оголосив про оренду з обов'язковим правом викупу в Аталанти Маліновського. Очікується, що клуб із Бергамо отримає за українця 10 мільйонів євро. За нову команду Руслан провів вже чотири матчі, у яких наразі не відзначався результативними діями, а лише заробив жовту картку.

До слова. 1 лютого Марсель вдома прийме Нант у рамках 21 туру французької Ліги 1.