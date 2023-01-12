Малиновский дебютировал: Марсель одержал пятую подряд победу в чемпионате Франции – видеообзор

У команды Игоря Тудора не было проблем с Труа и закрепилась на третьей строчке. Украинец вышел во втором тайме и заработал желтую карточку.

Труа – Марсель 0:2

Голы: Гендузи, 9, Верету, 46.

В чемпионате Франции 11 января состоялись матчи 18 тура Лиги 1. Основное внимание украинцев было приковано к матчу Труа – Марсель, где должен был дебютировать Русла Малиновский. 24 канал.

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Хавбек в понедельник только перебрался из Аталанты в Олимпик и только во вторник провел свою первую тренировку. Ожидается, что тренер оставил Руслана в запасе. В центре поля вышли Ронжье и Веретту, а под нападающими сыграли Ундер и Гендузи.

Гости открыли счет очень быстро. Уже на 9-й минуте центрбек Мбемба замкнул головой подачу от Гендузи после углового. Олимпик контролировал игру и смог удвоить счет уже в начале второго тайма.

Львиную заслугу в голе имеет Ундер, нашедший в чужой площадке свободного Верета. Жордан с близкого расстояния расстрелял ворота оппонента. Малиновский же появился на поле на 67-й минуте вместо правого латераля Каборе и сразу попал в спорный эпизод.

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Первым же прикосновением Руслан выбил мяч из-под ног оппонента. Но судья заметил опасную игру от украинца и выписал ему "горчичник". В дальнейшем же Малиновский не был в центре внимания и помог Марселю удержать победный результат.

Тур сложился очень хорошо для провансальцев. Команда закрепилась на третьей строчке, а все преследователи Марселя (Ренн, Монако, Лорьян и Лилль) потеряли баллы. Более того, идущий вторым Ланс сыграл вничью со Страсбургом и теперь опережает Олимпик на два балла.

Видеообзор матча Труа – Марсель:

ПСЖ – Анже 2:0

Голы: Экитике, 5, Месси, 72.

Также в этом туре произошло возвращение Лионеля Месси после чемпионата мира. Аргентинец наконец-то выиграл Мундиаль и ПСЖ дал форварду отдых после тяжелого турнира.

Теперь же Лео попал в стартовый состав на матч с Анже. Большую часть игры нападающий был не очень острым, но ПСЖ открыл счет благодаря Экитике.

Лионель же напомнил о себе в середине второго тайма. Откликнувшись на подачу Мукиэле, Месси точно поразил ворота Бернардони и забил свой 9-й гол в этом чемпионате.

Как забивал Месси: