Марсель согласился на условия бывшего клуба Шевченко, но Малиновский может дать заднюю
Источник:Джанлука Ди Марцио
Возвращение Руслана Малиновского в итальянскую Серию А ближе, чем мы того ожидаем. Нынешний клуб украинца уже дал "добро" на переход атакующего полузащитника в новую команду.
Дженоа удалось убедить Марсель отпустить Руслана Малиновского. Речь идет об аренде с правом выкупа. Однако трансфер на этом не добился своего успешного финала.
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Клубы ударили по рукам
Теперь слово за украинским футболистом. Малиновскому нужно хорошо подумать, хочет ли он возвращаться обратно в итальянский футбол, где играл в футболке Аталанты. Но и в расположении "провансальцев" ему уже нечего работы. В клубе подтвердили, что не видят больше Руслана в своей команде, поэтому пытаются оформить трансфер полузащитника.
Ранее была информация, что именно Дженоа активно ведет переговоры с французским клубом за трансфер Малиновского.
Отметим, что Малиновский в новом сезоне ни разу не попал в заявку на матчи Марселя.
Почему трансфер у Дженоа может сорваться?
Среди заинтересованных клубов называли еще две другие команды из Италии – Болонью и Торино. Кстати, последние уже официально опровергли слухи о своем интересе к украинцу.
Также шла речь об интересе от турецкого Бешикташа и в прошлом английского Лидса. все остановилось на уровне слухов.
Дело с Дженоа может затянуться из-за того, что сам Малиновский не очень хочет надеть футболку бывшего клуба Андрея Шевченко. Это не приоритетный вариант для футболиста сборной Украины, карьера которого в последнее время пошла на убыль.
По информации французского журналиста Санти Ауна, Руслан больше склонен к переходу в Болонью или Монцу.
Короткая французская сказка Малиновского в Марселе
- Малиновский перешел в Марсель только в январе 2023 года, когда "провансальцы" арендовали украинца у Аталанты. Летом того же года французы выкупили контракт футболиста (1 июля).
- Однако уже в августе появилась информация, что в Марселе Руслана больше не рассчитывают.
- Его контракт с французским клубом истекает в конце июня 2026 года, но тот, вероятно, перейдет в новый коллектив уже в 2023 году.
- В футболке Марселя Малиновский провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал ассист.