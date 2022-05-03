Маррей вспомнил войну в Украине, но не поддержал бан российских теннисистов от Уимблдона

Еще один теннисист принял сторону российских спортсменов, которых отстранили от Уимблдона. По словам Энди Маррей, теннисисты просто стали "жертвами" политики.

Джокович: Мне действительно жалко теннисистов

34-летний британский теннисист пополнил ряды спортсменов, вступивших за своих "коллег по цеху" из России. Энди Маррей открыто заявил, что не поддерживает решение отстранить россиян от Уимблдона.

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Британец поставил себя на место российских теннисистов, которые вроде бы могли участвовать в Уимблдоне, если бы подписали документы, в которых бы шла речь об осуждении российской агрессии в сторону Украины.

Такое принятое решение кажется Маррею несправедливым.

"Я не знаю, насколько бы комфортно я себя чувствовал, если бы из-за этой подписи с кем-то из игроков или их родными что-то произошло. Мне действительно жаль теннисистов, которые не смогут сыграть на турнире, и я понимаю, что это кажется несправедливым", – сказал британец.

"В Украине умирают люди, их убивают и насилуют"

В своем комментарии Энди припомнил войну в Украине. Он счел это причиной отстранения российских теннисистов от престижного турнира. Британец сразу посочувствовал обеим сторонам – украинцам, погибающим от шаров кафиров, и российским теннисистам, которые не осудили эти преступные действия их лидера Владимира Путина.

В то же время люди забывают о причинах, почему вообще Уимблдон, теннис и мировой спорт оказались в этой ситуации. Мы мало говорим о том, почему это произошло. А произошло это потому, что в Украине идет война, там умирают люди, их убивают и насилуют. Вот широкая картина. Поэтому ситуация действительно тяжелая Я всем сочувствую – и Уимблдону, и игрокам, и всем в Украине и мире, на кого повлияла война,

– добавил Маррей.

Ранее Маррей обещал все заработанные от турниров призовые отдавать на нужды украинских детей, пострадавших от войны.

Мировые теннисисты встали на сторону российских "коллег по цеху"