Маррей вспомнил войну в Украине, но не поддержал бан российских теннисистов от Уимблдона
Источник:The Gurdian
Еще один теннисист принял сторону российских спортсменов, которых отстранили от Уимблдона. По словам Энди Маррей, теннисисты просто стали "жертвами" политики.
Джокович: Мне действительно жалко теннисистов
34-летний британский теннисист пополнил ряды спортсменов, вступивших за своих "коллег по цеху" из России. Энди Маррей открыто заявил, что не поддерживает решение отстранить россиян от Уимблдона.
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Британец поставил себя на место российских теннисистов, которые вроде бы могли участвовать в Уимблдоне, если бы подписали документы, в которых бы шла речь об осуждении российской агрессии в сторону Украины.
Такое принятое решение кажется Маррею несправедливым.
"Я не знаю, насколько бы комфортно я себя чувствовал, если бы из-за этой подписи с кем-то из игроков или их родными что-то произошло. Мне действительно жаль теннисистов, которые не смогут сыграть на турнире, и я понимаю, что это кажется несправедливым", – сказал британец.
"В Украине умирают люди, их убивают и насилуют"
В своем комментарии Энди припомнил войну в Украине. Он счел это причиной отстранения российских теннисистов от престижного турнира. Британец сразу посочувствовал обеим сторонам – украинцам, погибающим от шаров кафиров, и российским теннисистам, которые не осудили эти преступные действия их лидера Владимира Путина.
В то же время люди забывают о причинах, почему вообще Уимблдон, теннис и мировой спорт оказались в этой ситуации. Мы мало говорим о том, почему это произошло. А произошло это потому, что в Украине идет война, там умирают люди, их убивают и насилуют. Вот широкая картина. Поэтому ситуация действительно тяжелая Я всем сочувствую – и Уимблдону, и игрокам, и всем в Украине и мире, на кого повлияла война,
– добавил Маррей.
Ранее Маррей обещал все заработанные от турниров призовые отдавать на нужды украинских детей, пострадавших от войны.
Мировые теннисисты встали на сторону российских "коллег по цеху"
- Одним из этого списка есть Новак Джокович. Экс-первая ракетка мира из Сербии вступилась за отстраненных россиян и белорусов. Он подчеркнул, что принятое решение несправедливо.
- Интересно, что раньше Джокович предлагал свою помощь бывшему украинскому теннисисту Сергею Стаховскому, находившемуся в рядах терробороны столицы Украины. Но теперь уже принял сторону спортсменов из страны-агрессора.
- К этому списку добавился еще и Рафаэль Надаль. Испанец заверил, что теннисисты не виноваты в ужасах, которые происходят в Украине. Легендарный теннисист уже получил ответ Стаховского. Сергей привел Надалю сложную ситуацию, в которой оказались украинские теннисисты, которые не смогли вернуться домой.
- Также за россиян вступился представитель Греции Стефанос Циципас.