Конец эпохи: легендарный теннисист объявил, что закончит карьеру после Олимпиады-2024

Уже через считанные дни начнутся летние Олимпийские игры. На них будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Среди прочих состоятся соревнования и по теннису. Они продлятся с 27 июля по 4 августа.

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Последний турнир британца

Турнир в Париже станет последним в карьере для одного из самых ярких теннисистов своей эпохи. Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей объявил, что на Олимпиаде-2024 он в последний раз выйдет на корт в статусе профессионального спортсмена.

Я прибыл в Париж на свой последний теннисный турнир – Олимпиаду. Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми памятными в моей карьере, и я чрезвычайно горжусь тем, что мне удастся это сделать в последний раз,

– написал Маррей.

. Энди Маррей является двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал "золото" в 2012 и 2016 годах. Олимпиада в Париже станет пятой в его карьере.

Отметим, что 37-летний Энди Маррей примет участие в одиночном и парном разрядах.