Серед інших відбудуться змагання і з тенісу. Вони триватимуть з 27 липня до 4 серпня.

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Останній турнір британця

Турнір у Парижі стане останнім у кар'єрі для одного з найяскравіших тенісистів своєї епохи. Колишня перша ракетка світу Енді Маррей оголосив, що на Олімпіаді-2024 він востаннє вийде на корт у статусі професійного спортсмена.

Я прибув до Парижа на свій останній тенісний турнір – Олімпіаду. Змагання за Велику Британію були, безумовно, найбільш пам’ятними в моїй кар’єрі, і я надзвичайно пишаюся тим, що мені вдасться це зробити востаннє,

– написав Маррей.

Довідка. Енді Маррей є дворазовим олімпійським чемпіоном. Він здобував "золото" у 2012 та 2016 роках. Олімпіада в Парижі стане п'ятою в його кар'єрі.

Зазначимо, що 37-річний Енді Маррей візьме участь в одиночному та парному розрядах.