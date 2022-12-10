Роналду без Кубка мира: сумасшедшее Марокко стало первым полуфиналистом ЧМ из Африки – видео гола

После выноса Швейцарии Португалия наткнулась на главную сенсацию ЧМ-2022. Марокканцы переиграли еще одну европейскую топ-сборную и вписали себя в историю Мундиалей.

Марокко – Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири, 42.

В пятницу, 9 декабря, определились первые два полуфиналиста чемпионата мира 2022 года. Ими стали Хорватия и Аргентина, одержавшие победы в сериях пенальти.

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Третий участник 1/2 финала определялся в битве между Марокко и Португалией, пишет 24 канал. Команда Валида Реграги могла войти в историю в случае победы, ведь ни одна африканская сборная не выходила в полуфинал чемпионата мира.

Португальцы же вынесли в прошлой игре Швейцарию со счетом 6:1 и продолжили идти в мечту – финал ЧМ. Для главной звезды команды Криштиану Роналду это была бы невероятная история на его последнем Мундиале.

Марокко навязало свою игру

Правда, сам CR7 снова остался в запасе, уступив место основанию автора хет-трика в ворота швейцарцев Гонсалу Рамушу. Португалия активно начала игру, но Марокко довольно быстро выровняло матч.

Ближе к перерыву именно африканцы были острее и они достигли своего на 42 минуте. Нападающий Севильи Эн-Несири отозвался на подачу с фланга и поразил пустые ворота португальцев. Диога Кошта неудачно вышел на мяч.

Видео гола Эн-Несири:

Марокко терпит и торжествует

Во втором тайме подопечные Реграги ожидаемо отошли в оборону, тогда как тренер "красно-зеленых" активно усиливал нападение. На поле появился не только Роналду, но и Орта, Леау и Канселу.

По сути уже с середины второй половины начало нашествие на ворота Буна. Португальцы владели мячом, но не так часто находили возможность пробить в творение. А когда у них это получалось, на высоте был кипер Севильи.

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Марокканцы даже остались в меньшинстве после двух "горчичников" для Шеддиры в конце игры. Но организованная оборона команды не дала никакого реального шанса Португалии.

Первый африканский полуфинал

Марокко продолжает творить историю, став первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал ЧМ. А Португалия снова ни с чем уезжает домой и похоже, что 37-летний Криштиану Роналду так и останется без медали Мундиаля.

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Теперь же "львы Атласа" попытаются совершить очередную сенсацию и снять скальп еще с одной европейской топ-сборной. После победы над Испанией и Португалией в полуфинале марокканцы сыграют с Англией или Францией. Матч 1/2 финала состоится 14 декабря.