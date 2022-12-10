В пятницу, 9 декабря, состоялся один из самых ярких матчей на ЧМ-2022. В четвертьфинале Аргентина и Нидерланды выдали результативный поединок (2:2).
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В итоге путевку в полуфинал разыграли в серии пенальти и досталась она аргентинцам. Это позволило "Альбиселесту" стать рекордсменом по сериям пенальти на чемпионатах мира, пишет 24 канал.
После дуэли с голландцами у Аргентины теперь в активе шесть проведенных "лотерей" на Мундиалях. По победам тоже нет равных "серебряной стране" – пять триумфов и одно поражение.
|ГОД
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИК
|СЧЕТ
|1990
|1/4 финала
|Югославия
|3:2
|1990
|1/2 финала
|Италия
|4:3
|1998
|1/8 финала
|Англия
|4:3
|2006
|1/4 финала
|Германия
|2:4
|2014
|1/2 финала
|Нидерланды
|4:2
|2022
|1/4 финала
|Нидерланды
|4:3
Напомним, что в полуфинале аргентинцы сыграют с Хорватией. Интересно, что "клетки" вместе с немцами являются самыми успешными пенальтистами на ЧМ. У этих сборных по 4 победы в четырех сериях пенальти.