На характере: ветеран сборной Португалии доиграл четвертьфинал ЧМ-2022 со сломанной рукой

Португалия вылетела из чемпионата мира-2022 от сенсации Мундиаля Марокко. Единственный гол, принесший победу марокканской сборной, забил Юссеф Эн-Несири.

Как выяснилось после поединка, Пепе играл в четвертьфинале с травмой. Центральный защитник сборной Португалии отправился в клинику после матча для прохождения медицинского обследования.

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Ветеран показал пример мужества

Врачи обнаружили у Пепе перелом локтевой кости руки. 39-летний защитник Порту провел на поле весь матч, включая компенсированные до поединка минуты.

Ветеран португальской команды еще раз отличился своими лидерскими качествами. Но даже они не позволили Португалии избежать поражения Марокко и пробиться в полуфинал чемпионата мира-2022.

Отметим, что обидчики команды Пепе в 1/2 финала ЧМ-2022 встретятся с действующими чемпионами мира французами. Один из двух полуфиналов состоится 14 декабря в 21:00 (по Киеву).

Как Португалия вместе с Пепе выступала на ЧМ-2022