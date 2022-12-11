Як виявилось після поєдинку, Пепе грав у чвертьфіналі з травмою. Центральний захисник збірної Португалії поїхав у клініку після матчу для проходження медичного обстеження.
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Ветеран показав приклад мужності
Лікарі виявили у Пепе перелом ліктьової кістки руки. 39-річний оборонець Порту провів на полі увесь матч, включаючи й компенсовані до поєдинку хвилини.
Ветеран португальської команди вкотре відзначився своїми лідерськими якостями. Але навіть вони не дозволили Португалії уникнути поразки від Марокко та пробитись у півфінал чемпіонату світу-2022.
Відзначимо, що кривдники команди Пепе в 1/2 фіналу ЧС-2022 зустрінуться з чинними чемпіонами світу французами. Один із двох півфіналів відбудеться 14 грудня о 21:00 (за Києвом).
Як Португалія разом із Пепе виступала на ЧС-2022
- На Мундіалі у Катарі Португалія разом із Пепе пробилась плей-офф із першого місця групи "Н". За три підопічні Фернанду Сантуша набрали 6 очок. Лише Південна Корея в останньому турі змогла відібрати пункти у португальців.
- В 1/8 фіналу Португалія без проблем здолала Швейцарію 6:1. Цікаво, що один із голів забив Пепе, який для нього став лише 8-м у футболці національної команди у 133 зіграних поєдинках.
- Загалом на ЧС-2022 захисник провів чотири 90-хвилинні матчі.