Як виявилось після поєдинку, Пепе грав у чвертьфіналі з травмою. Центральний захисник збірної Португалії поїхав у клініку після матчу для проходження медичного обстеження.

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Ветеран показав приклад мужності

Лікарі виявили у Пепе перелом ліктьової кістки руки. 39-річний оборонець Порту провів на полі увесь матч, включаючи й компенсовані до поєдинку хвилини.

Ветеран португальської команди вкотре відзначився своїми лідерськими якостями. Але навіть вони не дозволили Португалії уникнути поразки від Марокко та пробитись у півфінал чемпіонату світу-2022.

Відзначимо, що кривдники команди Пепе в 1/2 фіналу ЧС-2022 зустрінуться з чинними чемпіонами світу французами. Один із двох півфіналів відбудеться 14 грудня о 21:00 (за Києвом).

Як Португалія разом із Пепе виступала на ЧС-2022