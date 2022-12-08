Выход Марокко в плей-офф ЧМ-2022 стал сенсацией Мундиаля в Катаре, а победа в 1/8 финала над Испанией по серии пенальти стала сказкой для марокканских болельщиков. После поединка триумфаторы не сдерживали своих эмоций.

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Помнит о талантливом Нури

Празднование продолжилось уже в раздевалке Марокко, где футболисты стали авторами трогательного поступка. Игроки посвятили этот успех на Мундиале в Катаре 25-летнему Абдельхаку Нури – нидерландскому футболисту марокканского происхождения.

Один из лидеров национальной команды Софьян Амрабат взял в руки футболку с фамилией Нури, а другие футболисты выкрикивали его имя.

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Отец Нури прокомментировал такой поступок футболистов сборной Марокко.

Это было очень эмоционально для нас и для семьи. Уважение ребят и то, как они это сделали. Мы никогда этого не забудем. Они все еще думают об Аппе, это действительно здорово,

– сказал отец футболиста.

Ужасная история борьбы за жизнь Абдельхака Нури

Абдельхак Нури – 25-летний футболист, навсегда повешавший бутсы на гвоздь в 2017 году. Тогда талантливый Нури, выступавший в центре поля, даже не думал об окончании карьеры, если бы не один случай на футбольном поле, перевернувшем его жизнь с ног на голову.

Во время товарищеского матча Аякс – Вердер тогда 20-летний Нури неожиданно упал на газон и потерял сознание. Футболиста вертолетом доставили в ближайший госпиталь. Врачи зафиксировали у Нури приступ сердечной аритмии. Однако впоследствии сообщили, что Абдельхака ввели в состояние искусственной комы.

В таком состоянии питомец Аякса пролежал три года. Нури давали мало шансов на жизнь, ведь в его головном мозге были обнаружены необратимые процессы.

Но произошло чудо... 27 марта 2020 года Абдельхак вышел из комы. Бывший футболист может улыбаться, ест и даже передвигается на инвалидной коляске.

К слову. В четвертьфинале ЧМ-2022 Марокко встретится с Португалией и имеет все шансы пробиться в 1/2 финала Мундиаля в Катаре. Поединок начнется 10 декабря в 17:00 по Киеву.