Звезда Шахтера, игравший на Евро-2020 за сборную Украины, повесил бутсы на гвоздь
Источник:Transfermarkt
Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос завершил игровую карьеру. В последнее время украинский бразилец находился в поисках команды.
Авторитетный портал Transfermarkt в статусе Марлоса сделал отметку завершения карьеры. Звездный футболист принял окончательное решение повесить бутсы на гвоздь 1 мая.
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Последним клубом Марлоса был бразильский Атлетико Паранаэнсе. В начале 2023 года хавбек покинул "красно-черных" и с тех пор оставался без команды. Поиски нового клуба завершились безрезультатно и 35-летний футболист решил завершить карьеру.
Главное о карьере Марлоса
Свою футбольную карьеру Марлос начал в бразильской Коритибе. Впоследствии он подписал контракт с грандом бразильского футбола Сан-Паулу.
Зимой 2012 года стал игроком харьковского Металлиста, который приобрел его за 4 миллиона евро. Бразилец быстро стал одним из лидеров команды и привлек внимание селекционеров Шахтера.
Летом 2014 года Марлос подписал контракт с "горняками". Донецкий клуб заплатил за хавбека 8 миллионов евро.
В составе Шахтера Марлос четыре раза становился чемпионом Украины, выиграл четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка. Трижды признавался игроком года в чемпионате Украины (2016, 2017, 2018).Справка. В составе Шахтера и Металлиста Марлос сыграл 360 матчей во всех турнирах. На счету креативного футболиста 87 голов и 83 ассиста.
В сентябре 2017 года принял украинское гражданство и дебютировал за национальную сборную. В составе "сине-желтых" сыграл 26 матчей и забил 1 гол. Участвовал в чемпионате Европы-2020.
Зимой 2022 года на правах свободного агента перешел в Атлетико Паранаэнсе, который стал последним клубом украинского бразильца.