Авторитетний портал Transfermarkt у статусі Марлоса зробив позначку завершення кар'єри. Зірковий футболіст прийняв остаточне рішення повісити бутси на цвях 1 травня.

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Останнім клубом Марлоса був бразильський Атлетіко Паранаенсе. На початку 2023 року хавбек залишив "червоно-чорних" та з того часу залишався без команди. Пошуки нового клубу завершилися безрезультатно і 35-річний футболіст вирішив завершити кар'єру.

Головне про кар'єру Марлоса

Свою футбольну кар'єру Марлос розпочав у бразильській Корітібі. Згодом він підписав контракт з грандом бразильського футболу Сан-Паулу.

Взимку 2012 року став гравцем харківського Металіста, який придбав його за 4 мільйони євро. Бразилець швидко став одним з лідерів команди та привернув увагу селекціонерів Шахтаря.

Влітку 2014 року Марлос підписав контракт з "гірниками". Донецький клуб заплатив за хавбека 8 мільйонів євро.

У складі Шахтаря Марлос чотири рази ставав чемпіоном України, виграв чотири Кубки України та чотири Суперкубки. Тричі визнавався гравцем року в чемпіонаті України (2016, 2017, 2018).

Довідка. У складі Шахтаря та Металіста Марлос зіграв 360 матчів у всіх турнірах. На рахунку креативного футболіста 87 голів та 83 асисти.

У вересні 2017 року прийняв українське громадянство та дебютував за національну збірну. У складі "синьо-жовтих" зіграв 26 матчів та забив 1 гол. Брав участь у чемпіонаті Європи-2020.

Взимку 2022 року на правах вільного агента перейшов до Атлетіко Паранаенсе, який став останнім клубом українського бразильця.