Марлос с теплом вспомнил слова Шевченко после трансфера в Бразилию
Источник:сайт Атлетико Паранаенсе
Марлос официально перешел в Атлетико Паранаэнсе. Футболист вспомнил слова, которые Андрей Шевченко сказал ему еще во время выступлений за сборную Украины.
Первые слова после трансфера
Бывший игрок Шахтера прокомментировал свой переход в бразильский клуб. Марлос откровенно рассказал, что трансфер в Атлетико Паранаэнсе был его детской мечтой, которая воплотилась в реальность.
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Оказывается, что его братья выступали в молодежной команде Атлетико. Футболист хочет принести пользу новому клубу.
Бразилец, который имеет украинский паспорт, заявил, что нет четкой позиции на футбольном поле и вспомнил слова бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.
Марлос: эти слова сильно задели меня
"Считаю, что сегодня я больше не имею фиксированной позиции. Мне больше нравится играть справа, где я всегда играл. Но были сезоны в Шахтере, например, когда я выходил чуть ниже. В сборной Украины я больше играл слева", – сказал Марлос.
Мне очень нравится вспоминать то, что однажды сказал мне тренер Андрей Шевченко. Он сказал мне, что когда игрок имеет качество, то у него нет позиции. Он просто должен быть в команде – возможно, слева, возможно, справа. Эти слова сильно задели меня и помогли развиваться в моей карьере. Поэтому я всегда готов выходить на той позиции, где буду полезен команде,
– признался футболист.
- В октябре 2017 года Марлос впервые надел футболку сборной Украины. За национальную команду провел 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
- В августе 2021-го завершил выступления за сборную Украины.
- Последним клубом до возвращения в Бразилию был донецкий Шахтер.