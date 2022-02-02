Возвращение в Бразилию

Бразильский клуб 2 февраля объявил о подписании экс-игрока сборной Украины. Атлетико Паранаэнсе трогательно опубликовал в своих соцсетях видео, в котором вставил детское фото Марлоса.

К теме Желание возобновило интерес: Марлос еще может поиграть за желанный клуб из Бразилии

Пресс-служба коротко подписала ролик: "Воплощенная мечта! Добро пожаловать в клуб".

Футболист успешно прошел медосмотр. Клуб официально представил Марлоса, но не открыл подробности контракта.

Хавбек будет выступать с 10-м номером на спине.

Отметим, что сначала боссы бразильского Атлетико не были заинтересованы в трансфере Марлоса, но слова и желание футболиста убедили руководство клуба. Дебютировать за новый клуб Марлос сможет уже 7 февраля против Униао.