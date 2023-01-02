Марлос стал игроком Атлетико Паранаэнсе 2 февраля 2022 года. Туда он перешел в качестве свободного агента после того, как донецкий Шахтер решил не продлевать с ним соглашение.

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За Атлетико Паранаэнсе Марлос в 2022 году сыграл лишь в 14 матчах, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Большую часть времени он провел на скамейке для запасных, порой даже не попадая в заявку на матч. С октября 2022 года он за клуб не провел ни одного матча. Следовательно, там решили не продлевать соглашение с игроком. Марлос в первый день 2023 года остался без команды.

В Украине Марлос выступал с января 2011 года, когда перешел в харьковский Металлист. Летом 2014 года донецкий Шахтер выкупил его контракт за 8 миллионов евро. В общей сложности за "горняков" он провел 287 матчей, в которых забил 74 гола и отдал 65 результативных передач.

6 октября 2017 года Марлос дебютировал за сборную Украины, прежде получив украинское гражданство. В общей сложности за "сине-желтых" он провел 26 матчей, забив один гол. Со сборной Украины он отправился и на Евро-2020, где дважды вышел на замену. Именно игра на чемпионате Европы против Австрии 21 июня стала последней для Марлоса в сборной Украины.