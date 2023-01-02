Марлос став гравцем Атлетіко Паранаенсе 2 лютого 2022 року. Туди він перейшов як вільний агент після того, як донецький Шахтар вирішив не продовжувати з ним угоду.

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За Атлетіко Паранаенсе Марлос у 2022 році зіграв лише у 14 матчах, в яких відзначився трьома забитими голами та двома результативними передачами. Більшість часу він провів на лаві для запасних, деколи навіть не потрапляючи до заявки на матч. З жовтня 2022 року він за клуб не провів жодного матчу. Відтак там вирішили не продовжувати угоду з гравцем. Тож Марлос в перший день 2023 року залишився без команди.

В Україні Марлос виступав з січня 2011 року, коли перейшов до харківського Металіста. Влітку 2014 року донецький Шахтар викупив його контракт за 8 мільйонів євро. Загалом за "гірників" він провів 287 матчів, в яких забив 74 голи та віддав 65 результативних передач.

6 жовтня 2017 року Марлос дебютував за збірну України, перед тим отримавши українське громадянство. Загалом за "синьо-жовтих" він провів 26 матчів, забивши один гол. Зі збірною України він відправився і на Євро-2020, де двічі вийшов на заміну. Саме гра на чемпіонаті Європи проти Австрії 21 червня і стала останньою для Марлоса в збірній України.