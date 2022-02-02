Марлос подписал контракт с желаемым клубом в Бразилии
Источник:инстаграм Атлетико Паранаэнсе
Бывший лидер Шахтера Марлос продолжит карьеру в Бразилии. Футболисту удалось договориться о сотрудничестве с Атлетико Паранаэнсе.
Возвращение в Бразилию
Бразильский клуб 2 февраля объявил о подписании экс-игрока сборной Украины. Атлетико Паранаэнсе трогательно опубликовал в своих соцсетях видео, в котором вставил детское фото Марлоса.
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Пресс-служба коротко подписала ролик: "Воплощенная мечта! Добро пожаловать в клуб".
Футболист успешно прошел медосмотр. Клуб официально представил Марлоса, но не открыл подробности контракта.
Хавбек будет выступать с 10-м номером на спине.
Отметим, что сначала боссы бразильского Атлетико не были заинтересованы в трансфере Марлоса, но слова и желание футболиста убедили руководство клуба. Дебютировать за новый клуб Марлос сможет уже 7 февраля против Униао.
- 33-летний правый вингер имеет опыт выступлений в родной Бразилии. Футболист поиграл за Куритибу и Сан-Паулу.
- После этого поиграл в Уругвае и переехал в Украину, отдав 10 лет двум украинским клубам – Металлисту и Шахтеру.