Повернення у Бразилію

Бразильський клуб 2 лютого оголосив про підписання ексгравця збірної України. Атлетіко Паранаенсе зворушливо опублікував у своїй соцмережах відео, у якому вставив дитяче фото Марлоса.

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Пресслужба коротко підписала ролик: "Втілена мрія! Ласкаво просимо у клуб".

Футболіст успішно пройшов медогляд. Клуб офіційно представив Марлоса, але не відкрив деталі контракту.

Хавбек виступатиме з 10-м номером на спині.

Відзначимо, що спершу боси бразильського Атлетіко не були зацікавлені у трансферу Марлоса, але слова та бажання футболіста переконали керівництво клубу. Дебютувати за новий клуб Марлос зможе вже 7 лютого проти Уніао.