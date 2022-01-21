Марлос определился с клубом: экс-игрок сборной Украины не вернется в "Металлист"

Бразилец с украинским паспортом Марлос продолжит карьеру за океаном. Бывший футболист Шахтера поиграет в американском чемпионате.

Марлос: Я расстроен

33-летний правый вингер не воплотит планы в реальность. Марлос после ухода из Шахтера планировал поиграть в Бразилии.

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Однако клуб из родного региона Атлетико Паранаэнсе больше не заинтересован в трансфере атаки. Боссы Атлетико якобы отказались от игрока из-за высоких финансовых вкусов футболиста и его возраст. Поэтому бывший лидер "горняков" решил избрать США. Пока неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру игрок.

Марлос признался, что у него были предложения от ряда бразильских команд, но все получили от него отказ.

У меня не было предложений от Атлетико Паранаэнсе. Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать. У меня были запросы от Сан-Паулу, Атлетико Минейро и других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается,

– рассказал вингер.

Бразилец с украинским паспортом думает, что у него больше не будет возможности надеть футболку Атлетико Паранаенсе. Но дальше будет поддерживать команду вне футбольного поля.

Ходили слухи, что Марлос может вернуться в харьковский Металлист, которому отдал два года. Но все осталось на уровне слов.

Марлос стал легендой Шахтера