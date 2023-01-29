Научился у Ноера: Ворскла из-за ерунды потеряла нападающего до конца сезона

Нападающий "зелено-белых" Марлисон не сможет помочь команде до конца сезона 2022/2023. Полтавский клуб уже нашел опытную замену нападающему.

Марлисон получил сложную травму, что и выбило нападающего из колеи. На собрании Ворсклы отсутствует еще один легионер.

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Курьез Ворсклы

Бразилец разорвал крестообразные связи. Самое интересное, что Марлисон травмировался не в профессиональной атмосфере, а в бытовой во время отпуска. Игрок будет зализывать раны до лета, поэтому Ворскла не сможет положиться на бразильского футболиста.

что похожая ситуация возникла и в Баварии, когда в своем отпуске ногу сломал Мануэль Нойер , что затем принесло много проблем "пивоварам".

Но вот полтавский коллектив нашел замену Марлисону в лице опытного форварда. Но пока имя новобранца не разглашается. Также на собрании Ворсклы отсутствует Сефери, выясняющий юридические вопросы с клубом.

Карьера Марлисона