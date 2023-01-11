Дьявольская результативность: Решфорд повторил уникальное достижение Руни, начав с украинца

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд демонстрирует невероятную результативность в матчах за клуб. И повторил достижение, которое в 2010 году установил Уэйн Руни.

Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка футбольной лиги, обыграв в четвертьфинале Чарльтон со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился вышедший на замену Маркус Решфорд. Два гола он забил уже в конце встречи.

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Это был шестой матч подряд за МЮ, в котором Решфорд отметился забитыми голами. Все началось после его возвращения с ЧМ-2022. Он забивал в ворота Бернли, Ноттингем Форест, Вулверхэмптона, Борнмута, Эвертона и Чарльтона (дважды). Кроме того, он также отдал две результативные передачи в этих матчах.

Еще Решфорд забил в восьмом подряд домашнем матче Манчестер Юнайтед. И тем самым повторил голевое достижение Уэйна Руни, который тоже забивал в восьми матчах на "Олд Траффорд" в 2010 году.

Свой голевой сериал нападающий "красных дьяволов" начал в матче Лиги Европы против молдавского Шерифа 27 октября 2022 года. Он тоже вышел на замену во втором тайме и забил. А в воротах Шерифа стоял украинец Максим Коваль.

Кстати, именно в воротах Шерифа свой первый гол в Лиге Европы забил Криштиану Роналду . Он отличился и во втором матче между этими командами в Англии.

А дальше Решфорд забивал в домашних матчах против Вест Хэма, Астон Виллы и уже упомянутых Бернли, Ноттингем Форест, Борнмута, Эвертона и Чарльтона.