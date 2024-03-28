Звезда МЮ рискует пролететь мимо Евро-2024: тренер сборной Англии может проигнорировать футболиста

Уже в июне состоится чемпионат Европы-2024 в Германии. Участие в континентальном первенстве будет принимать и сборная Англии, которая 16 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы.

В первом поединке команда "трех львов" встретится с Сербией. Также к англичанам и сербам в группу "С" попали Словения и Дания.

Стоит узнать Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей

Когда звездный статус не помогает

Перед этим подопечные Гарета Саутгейта проведут два товарищеских матча против Боснии и Герцеговины (3 июня) и Исландии (7 июня). С обеими сборная Украины играла в плей-офф отбора на Евро-2024.

Еще задолго до чемпионата Европы появилась неприятная для болельщиков сборной Англии новость. Звездный левый вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может не поехать в Германию. Футболист, несмотря на свой статус в команде из Манчестера, пока еще себе не гарантировал место в составе сборной Англии, которая сыграет на Евро-2024.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт дал понять 26-летнему футболисту, что все в руках Рашфорда. Ведь пока Маркус не убедил наставника национальной команды своей игрой.

Отметим, что главные тренеры сборной смогут включить в свою заявку только 23-х игроков. Поэтому наставнику нужно будет хорошо подумать со своим выбором сильнейших игроков.

Интересно. Маркус Рашфорд в текущем сезоне-2023/2024 уже принял участие в 35-ти матчах МЮ, в которых отметился 8 голами и 6 ассистами. Также левый вингер имеет за своей спиной 60 матчей (17 мячей).

Манчестер Юнайтед после 28-ми туров занимает 6-е место турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 баллов.

Уже 30 марта "красные дьяволы" сыграют на выезде против Брентфорда (начало в 22:00 по Киеву).

График матчей сборной Англии на Евро-2024