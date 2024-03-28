У першому поєдинку команда "трьох левів" зустрінеться із Сербією. Також до англійців та сербів у групу "С" потрапили Словенія та Данія.

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Коли зірковий статус не допомагає

Перед цим підопічні Гарета Саутгейта проведуть два товариські матчі проти Боснії і Герцеговини (3 червня) та Ісландії (7 червня). З обома збірна України грала у плей-оф відбору на Євро-2024.

Ще задовго до чемпіонату Європи з'явилась неприємна для уболівальників збірної Англії новина. Зірковий лівий вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може не поїхати у Німеччину. Футболіст, попри свій статус у команді із Манчестера, поки що ще собі не гарантував місце у складі збірної Англії, яка зіграє на Євро-2024.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт дав зрозуміти 26-річному футболісту, що все у руках Рашфорда. Адже поки що Маркус не переконав наставника національної команди своєю грою.

Відзначимо, що головні тренери збірної зможуть включити у свою зявку лише 23-х гравців. Тому наставника потрібно буде добре подумати зі своїм вибором найсильніших гравців.

Графік матчів збірної Англії на Євро-2024

  • Сербія – Англія (16 червня, 22:00)
  • Данія – Англія (20 червня, 19:00)
  • Англія – Словенія (25 червня, 22:00)