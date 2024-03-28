У першому поєдинку команда "трьох левів" зустрінеться із Сербією. Також до англійців та сербів у групу "С" потрапили Словенія та Данія.

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Коли зірковий статус не допомагає

Перед цим підопічні Гарета Саутгейта проведуть два товариські матчі проти Боснії і Герцеговини (3 червня) та Ісландії (7 червня). З обома збірна України грала у плей-оф відбору на Євро-2024.

Ще задовго до чемпіонату Європи з'явилась неприємна для уболівальників збірної Англії новина. Зірковий лівий вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може не поїхати у Німеччину. Футболіст, попри свій статус у команді із Манчестера, поки що ще собі не гарантував місце у складі збірної Англії, яка зіграє на Євро-2024.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт дав зрозуміти 26-річному футболісту, що все у руках Рашфорда. Адже поки що Маркус не переконав наставника національної команди своєю грою.

Відзначимо, що головні тренери збірної зможуть включити у свою зявку лише 23-х гравців. Тому наставника потрібно буде добре подумати зі своїм вибором найсильніших гравців.

Цікаво. Маркус Рашфорд у поточному сезоні-2023/2024 вже взяв участь у 35-ти матчах МЮ, у яких відзначився 8 голами та 6 асистами. Також лівий вінгер має за своєю спиною 60 матчів (17 м'ячів). Манчестер Юнайтед після 28-ми турів посідає 6-те місце турнірної таблиці АПЛ, набравши 47 балів.

Вже 30 березня "червоні дияволи" зіграють на виїзді проти Брентфорда (початок о 22:00 за Києвом).

Графік матчів збірної Англії на Євро-2024