Соперник Шахтера в Лиге чемпионов получил нового главного тренера

Донецкий Шахтер лишил РБ Лейпцига главного тренера. Руководство "быков" уволило Доменико Тедеско после сенсационного поражения от "горняков" в Лиге чемпионов (1:4).

Быстро нашли замену Тедеско

8 сентября германский клуб назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 45-летний Марк Розе. Лейпциг подписал контракт с немецким наставником на два года – до конца июня 2024 года.

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Последним клубом в тренерской карьере Розе стала дортмундская Боруссия, которую он возглавлял в течение 46 матчей.

Напомним, что Лейпциг уволил Доменико Тадеско уже на следующий день после поражения в групповом раунде Лиги чемпионов от Шахтера. Четыре мяча влетело в ворота немцев. Его бывшая команда ответила лишь голом престижа (1:4). Дубль Марьяна Шведа, голы Михаила Мудрика и Лассины Траоре отправили 36-летнего специалиста в отставку.

"Не хватал звезд с неба" Лейпциг и на старте сезона в Бундеслиге. За 5 туров "быки" получили только 5 очков и занимают 11 место.

Что известно о новом тренере Лейпциге