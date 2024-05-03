Конец истории: легендарный капитан покинет Боруссию Д в конце сезона
3 мая 2024, 19:35Читати новину українською
Источник:Боруссия Дортмунд
Летом 2024 года Боруссию Д покинет Марко Ройс. Он играл в команде 12 лет.
Марко Ройс играл за Боруссию Д с 2012 года. Команда останется без многолетнего капитана и легенды.
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Марко Ройс не продлил контракт со "шмелями"
Руководство Борруссии Д и футболист договорились, что не будут продлевать контракт. Соглашение Ройса со "шмелями" истекает летом 2024 года.Справка. В сезоне-2023/2024 Ройс провел за Боруссию Д 37 матчей, в которых забил 7 голов и передал 7 ассистов.
Марко Ройс вместе с Боруссией Д завоевал 2 Кубка Германии и 3 Суперкубка. На счету полузащитника 168 голов и 128 голевых передач в 424 играх в футболке "шмелей".