Марко Ройс играл за Боруссию Д с 2012 года. Команда останется без многолетнего капитана и легенды.

Читайте также Перешли к решительным действиям: экс-клуб Роналду сделал предложение Реалу о подписании Лунина

Марко Ройс не продлил контракт со "шмелями"

Руководство Борруссии Д и футболист договорились, что не будут продлевать контракт. Соглашение Ройса со "шмелями" истекает летом 2024 года.

Справка. В сезоне-2023/2024 Ройс провел за Боруссию Д 37 матчей, в которых забил 7 голов и передал 7 ассистов.

Марко Ройс вместе с Боруссией Д завоевал 2 Кубка Германии и 3 Суперкубка. На счету полузащитника 168 голов и 128 голевых передач в 424 играх в футболке "шмелей".