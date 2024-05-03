Марко Ройс играл за Боруссию Д с 2012 года. Команда останется без многолетнего капитана и легенды.
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Марко Ройс не продлил контракт со "шмелями"
Руководство Борруссии Д и футболист договорились, что не будут продлевать контракт. Соглашение Ройса со "шмелями" истекает летом 2024 года.
Марко Ройс вместе с Боруссией Д завоевал 2 Кубка Германии и 3 Суперкубка. На счету полузащитника 168 голов и 128 голевых передач в 424 играх в футболке "шмелей".