Шахтер бесплатно отпустил очередного легионера, дважды становившегося чемпионом Украины

Бразильский защитник Шахтера Макиньос Сиприано продолжит карьеру на своей Родине. Универсальный футболист подписал полноценный контракт с клубом Авайи.

Из-за военной агрессии России против Украины донецкий Шахтер покинули практически все легионеры. Правило ФИФА, позволяющее зарубежным игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке, существенно ударило по бюджету клуба.

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Очередным легионером, покинувшим "горняков" стал Маркиньос Сиприано. 24-летний защитник пополнил состав клуба бразильской Серии Б Аваи. Контракт универсального футболиста рассчитан до 30 ноября 2023 года.

По информации портала Transfermarkt, Сиприано перешел в Авайи на правах свободного агента. Новый клуб экс-грока Шахтера представляет второй по силе дивизион Бразилии. Первенство стартует 15 апреля.

Карьера Маркиньоса Сиприано