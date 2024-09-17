Бывший тренер Карпат Мирон Маркевич вспомнил историю, как в середине 1990-х пытался вернуть Андрея Гусина во Львов. Об этом он рассказал во время интервью Украинскому футболу.
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Детектив в стиле 90-х от Маркевича
Именно Мирон Богданович открыл Андрея Гусина для большого футбола. Летом 1992 года Маркевич пригласил Гусина в Карпаты, где он впервые заявил о себе на всю Украину.
Впоследствии перспективного форварда, который в 1993 году дебютировал за сборную Украины, пригласили в киевское Динамо. Однако в столичном клубе Андрей проигрывал конкуренцию тогдашним форвардам киевлян и преимущественно играл за Динамо-2. В сезоне 1995/96 Гусин на условиях аренды успешно выступал за киевский ЦСКА-Борисфен.
В это время Маркевич снова возглавил Карпаты и попытался вернуть своего воспитанника. Однако помешали братья Суркисы, которые применили "силовые методы".
Нас по дороге из Киева во Львов подрезал джип, вышли люди с автоматами и забрали Гусина к себе в авто. В итоге дальше Лобановский увидел в нем опорного хава, а сам Андрей со временем стал одним из лучших игроков в истории украинского футбола,
– рассказал Маркевич.
Отметим, что на тот момент у Андрея был контракт с Динамо, а потому остается загадкой, как Мирон Маркевич собирался заявить Гусина за Карпаты.
Легенда украинского футбола
- В конце 1996 года киевское Динамо возглавил легендарный Валерий Лобановский. Он нашел для Гусина новое место на поле – сделал из форварда опорного полузащитника. На этой позиции Андрей на долгие годы стал незаменимым игроком Динамо и сборной Украины.
- Вместе с Динамо Гусин семь раз становился чемпионом Украины, выиграл четыре Кубка Украины, один Суперкубок и был полуфиналистом Лиги чемпионов.
- В составе сборной Украины выходил в четвертьфинал чемпионата мира-2006.
- 17 сентября 2014 года 41-летний Андрей Гусин трагически погиб. Он разбился на мотоцикле на автодроме "Чайка" под Киевом.