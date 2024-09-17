Сегодня, 17 сентября, проходит 10 годовщина с момента трагической гибели Андрея Гусина. Своими воспоминаниями о футболисте поделился бывший тренер Динамо, Александр Хацкевич.

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Хацкевич о Гусине

В интервью "Украинскому футболу" экс-тренер вспомнил, как на тот момент Андрей возглавлял Динамо-2, он молодежку, а Блохин – основную команду. Каждый день после туров они встречались и обсуждали футбол.

Андрей уже отстаивал свое видение футбола. Были достаточно интересные моменты, когда на тот момент уже Андрей Леонидович вступил с Олегом Владимировичем в дискуссию. Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой. Андрей тогда четко понимал, что он хочет от команды и как она должна действовать на футбольном поле,

– рассказал Хацкевич.

Напомним. 17 сентября 2014 года Андрей Гусин не справился с управлением мотоцикла на автодроме "Чайка" под Киевом и погиб прямо на месте. На тот момент ему был 41 год.

Отметим, что у Гусина осталась жена и трое детей.