Маркевич оценил Петракова на посту главного тренера сборной Украины

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался об игре национальной команды под руководством Александра Петракова.

Маркевич не заметил изменений в игре сборной Украины после назначения Петракова.

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"Сильно ли изменился стиль игры сборной Украины после появления у ее руля Александра Петракова? Нет, да иначе и быть не могло. Так как после ухода Андрея Шевченко его преемник Александр Петраков мог рассчитывать на тех же исполнителей, потому что пока наша сборная не может похвастаться глубиной состава. До того наши ребята под предводительством Александра Петракова иногда демонстрировали более закрытый футбол", – начал Мирон Богданович.

Маркевич также рад, что украинцы заняли второе место в группе отбора на ЧМ-2022, хоть и со скрипом.

"В последних матчах наша сборная порадовала сплоченностью, желанием сыграть через не могу и остается в гонке за путевку на мировой форум в Катаре. Теперь главное не прозевать этот шанс, потому что непопадание в финальную часть больно ударит по имиджу украинского футбола", – подытожил он.

Уже 24 марта украинская сборная в Глазго сыграет против Шотландии. В случае победы 29 марта национальная команда встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

Что известно о Петракове