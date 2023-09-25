Одним из тех, кто оказался готов взять Игоря Коломойского на поруки, был Игорь Цыганик. Это спортивный журналист, работающий на "Группа 1+1 media". Хотя он не единственный журналист этой медиаимперии, который хотел взять Коломойского на поруки. К нему присоединились телеведущая Наталья Мосейчук и Алла Мазур. И даже уже бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, тоже работавший там.

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Важно! Защита Коломойского просила отменить меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога. 2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на срок 2 месяца с возможностью внести залог в размере почти 510 миллионов гривен. 15 сентября Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому до 3 миллиардов 891 миллиона гривен. Это самая большая сумма залога в истории Украины.

В суде Игорь Цыганик решил убедить присутствующих в честности Игоря Коломойского именно в футбольной составляющей. В целом немало внимания в своем обращении Цыганик решил изобразить Коломойского как человека, занимавшегося развитием "такого социального явления как спорт".

Не упустил журналист возможности вспомнить и о футбольном клубе Днепр, владельцем которого был именно Коломойский. А именно историю о том, как команда дошла до финала Лиги Европы в 2015 году. И влияло в это свое выступление упоминание о войне.

"Если говорить о футбольных делах, то я сегодня много послушал. Я могу сказать что за то время, а Игорь Валерьевич в футболе уже почти 30 лет, это единственный человек, который боролся против коррупции в футболе. Кто хотя бы немножко разбирается в футбольных делах в Украине, тот понимает, что Игорь Валерьевич – единственный человек, который постоянно стоял на том, что все должно быть "фэйр-плей". Это означает честная игра", – убеждает Игорь Цыганик.

В итоге суд не удовлетворил апелляцию Коломойского. Помимо этого, мера пресечения для бизнесмена также осталась без изменений. Адвокаты бизнесмена не согласны с этим решением суда. Сам Коломойский вносить денежный залог за себя не намерен.

Кстати, в суд, когда его отправили под арест, Коломойский прибыл в спортивной форме именно футбольного клуба Днепр.

Правда, журналист решил не вспоминать, что произошло тем же Днепром после этого финала. Тогда из команды ушло немало футболистов. А с клуба были сняты очки из-за задолженности перед помощниками главного тренера Хуанде Рамоса. По итогам сезона 2016/2017 Днепр вылетел из УПЛ в Первую лигу. Но из-за тех же задолженностей, решением ФИФА клуб был понижен во Вторую лигу. Там с Днепра снова сняли очки, и по итогам сезона 2017/2018 клуб вылетел и со Второй лиги, что означало потерю статуса "профессионалов". Фактически так закончилась история легендарного клуба при президентстве Коломойского. А часть футболистов продолжает судиться с Днепром за возврат долгов.

Кроме того, Коломойского связывали в Украине и с другими клубами, в то время как он владел Днепром. Хотя это запрещено футбольными правилами