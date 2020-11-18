Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич звинуватив у скасуванні матчу Ліги націй Швейцарія – Україна представників швейцарської сторони.

Як відомо, поєдинок між Україною та Швейцарією не відбувся 17 листопада. Українську команду відправили на карантин через спалах коронавірусу. Слова Мирона Богдановича цитує 1927.kiev.ua.

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Це якийсь безлад. Команда готувалася і була готова грати. Те, що придумали швейцарці –навіть не знаю, як могло таке статися. Вони можуть зараз говорити, що завгодно. Якщо вам потрібні три пункти і прописка в елітному дивізіоні Ліги націй, то вийдіть на поле і покажіть, що ви сильніші, а не вирішуйте питання такими підкилимними іграми,

– сказав він.

Маркевич зазначив, що якби на місці України в аналогічній ситуація була Німеччина чи Іспанія, то ставлення було б іншим:

Навіть розмов не було б. Вийшли б і грали, як грали до цього. Зрозуміло, що з іспанцями і німцями вони себе так не повели б.

Що відомо про перенесення матчу Швейцарія – Україна