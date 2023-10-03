Марк Полманс на своем матче выбил мяч в лицо арбитру. Теннисиста за это дисквалифицировали, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Еще одна потеря Украины на Мастерсе в Пекине: Цуренко уступила скандальную россиянку

Непреднамеренное "преступление"

Марк Полманс изрядно сам себе насолил на престижных соревнованиях. Австралийский теннисист получил бессмысленное изъятие, последовавшее после того, как спортсмен решил дать волю эмоциям. Полманс был дисквалифицирован из Мастерса, проходящего в Шанхае (Китай), поскольку попал теннисным мячом в судью на вышке. Самое интересное, что австралиец сам украл у себя победу, потому что выиграл первый сет и если бы не эта ошибка, то у него появился бы матчбол.

Марк проводил поединок в финале квалификации против итальянца Стефано Наполитано. Во время встречи, при счете 6-6 на тай-брейке второго сета, австралиец допустил ошибку возле сетки. От разочарования Полманс не смог удержать под контролем свой гнев, потому решил его куда выплеснуть, выбив мяч из корта. Но вот не к счастью Марка тот попал прямо в лицо арбитру на вышке. В неигровом моменте это моментальная дисквалификация спортсмена, даже если тот, как и австралиец, сделал это нечаянно.

Видео эпизода: