Марк Полманс на своєму матчі вибив м'яч в обличчя арбітру. Тенісиста за це дискваліфікували, пише 24 Канал.

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Ненавмисний "злочин"

Марк Полманс добряче сам собі насолив на престижних змаганнях. Австралійський тенісист отримав безглузде вилучення, котре послідувало після того, як спортсмен вирішив дали волю емоціям. Полманс був дискваліфікований з Мастерса, котрий проходить у Шанхаї (Китай), оскільки влучив тенісним м'ячем у суддю на вишці. Найцікавіше те, що австралієць сам вкрав у себе перемогу, бо виграв перший сет і якби не ця помилка, то у нього з'явився б матчбол.

Марк проводив поєдинок фіналі кваліфікації проти італійця Стефано Наполітано. Під час зустрічі, за рахунку 6-6 на тай-брейку другого сету, австралієць припустився помилки біля сітки. Від розчарування Полманс не зміг втримати під контролем свій гнів, тому вирішив його куди виплеснути, вибивши м'яч із корту. Та от не на щастя Марка той влучив прямо в обличчя арбітру на вишці. У неігровому моменті це моментальна дискваліфікація спортсмена, навіть якщо той, як і австралієць, зробив це ненавмисно.

Відео епізоду: