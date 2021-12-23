Марьян Швед потеря сознания во время матча: в каком состоянии находится футболист

Украинский полузащитник Марьян Швед получил травму в матче Кубка Бельгии. После столкновения с голкипером он потерял сознание на поле.

Роковое столкновение

Швед вышел на замену в матче против Эйпена на 71-й минуте. Но через пять минут покинул поле на носилках. Он столкнулся с вратарем и упал на газон без сознания.

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После матча у Шведа диагностировали ушиб головы и ребер и отправили в больницу.

Уже в больнице у Шведа диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб уха и легких. Кроме того, его ожидает осмотр у отоларинголога.

Когда ждать возвращения Шведа – пока неизвестно.