Марьян Швед потеря сознания во время матча: в каком состоянии находится футболист
23 декабря 2021 , 18:02Читати новину українською
Источник:HLN
Украинский полузащитник Марьян Швед получил травму в матче Кубка Бельгии. После столкновения с голкипером он потерял сознание на поле.
Роковое столкновение
Швед вышел на замену в матче против Эйпена на 71-й минуте. Но через пять минут покинул поле на носилках. Он столкнулся с вратарем и упал на газон без сознания.
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После матча у Шведа диагностировали ушиб головы и ребер и отправили в больницу.
Уже в больнице у Шведа диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб уха и легких. Кроме того, его ожидает осмотр у отоларинголога.
Когда ждать возвращения Шведа – пока неизвестно.