Оккупанты убили украинского ватерполиста в Мариуполе

В Мариуполе от ракетных обстрелов, выпущенных врагом, погиб Олег Голодников. Мужчину убили еще 22 марта, снаряд попал в его дом.

К стати В Мариуполе погиб чемпион Украины по водному поло Обединский

Об этом рассказала дочь погибшего и его друзья.

Олегу Голодникову было 42 года. Ватерполист долгое время выступал на профессиональном уровне. Последним клубом в Суперлиге Украины, за который он играл, был ВК Мариуполь.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Олега Голодникова.

Также в марте в Мариуполе погиб экскапитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.

12-летнюю дочь убитого капитана сборной Украины по водному поло удалось вернуть из российского плена. В столичной больнице "Охмадит" девочку посетил Президент Украины Владимир Зеленский.