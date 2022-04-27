Окупанти вбили українського ватерполіста в Маріуполі

У Маріуполі від ракетного обстрілу, випущеного ворогом, загинув Олег Голодніков. Чоловіка вбили ще 22 березня, снаряд потрапив у його будинок.

До речі У Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло Обедінський

Про це розповіла донька загиблого та його друзі.

Олегу Голоднікову було 42 роки. Ватерполіст тривалий час виступав на професійному рівні. Останнім клубом у Суперлізі України, за який він грав, був ВК Маріуполь.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Євгена Обедінського. Вічна пам’ять Герою!

Також у березні у Маріуполі загинув екскапітан національної збірної України з водного поло Євген Обедінський.

12-річну доньку вбитого капітана збірної України з водного поло вдалося повернути з російського полону. У столичній лікарні "Охмадит" дівчинку відвідав президент України Володимир Зеленський.