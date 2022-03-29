В Мариуполе погиб чемпион Украины по водному поло Обединский

В Мариуполе погиб экс-капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский. Об этом сообщил его отец Александр Обединский.

Герои не умирают

О гибели известного ватерполиста сообщил в фейсбуке его отец, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский.

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Трагедия произошла 17 марта. Евгений был неоднократным чемпионом Украины в составе команды Ильичевец и капитаном национальной сборной по водному поло.

До войны спортсмен боролся с недугом – опухолью головного мозга. Без отца осталось трое детей.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Евгения Обединского. Вечная память Герою!

Полный текст публикации Александра Обединского

17 марта 2022 года в Мариуполе погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был отзывчивым сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец", капитаном национальной сборной Украины.

Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему ни было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь.

У нас были очень теплые и доверительные отношения, и мы с любовью относились друг к другу. Страшная боль и невосполнимая потеря. Светлая память, царство небесное моему сыну Жене.